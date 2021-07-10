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أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك في المنزل

السبت 10/يوليو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
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المقادير

- لتحضير العجينة :
بسكويت الشاي السادة : كوب وثلاثة ارباع الكوب
الزبدة : ربع كوب (مع 2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

- لتحضير الحشوة :
مانغو : 2 قطعة (طازج مقطع إلى شرائح صغيرة)
الماء : 2 ملعقة كبيرة
سكر : كوب (مع 2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)
جبن كريمي : 4 باكيت (كل باكيت 250 غرام)
البيض : 5 حبات
خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة
دقيق : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وادهني صينية تشيز كيك بملعقتين كبيرتين من الزبدة.
اطحني البسكويت وضعيه في وعاء الخلاط الكهربائي ثمّ أضيفي الزبدة واخلطي للحصول على عجينة متماسكة.
مدّي العجينة في صينية التشيز كيك ثمّ أدخليها إلى الثلاّجة.
في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي شرائح المانجو وملعقتان كبيرتان من الماء وملعقتان كبيرتان من السكر ثمّ اخلطي جيداً حتى تحصلي على مزيج يشبه البوريه.
ضعي جبن الكريم في وعاء كبير وأضيفي كوب السكر ثمّ اخلطي جيداً على سرعة منخفضة بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج سلساً.
أضيفي البيض تدريجياً ثمّ ضعي خلاصة الفانيليا واخلطي على سرعة منخفضة.
أضيفي نصف كمية مزيج المانجو والدقيق واخلطي حتى تتجانس المكوّنات ويصبح المزيج سلساً.
أخرجي الصينية من الثلاّجة وادهني المزيج على العجينة ثمّ ضعي ما تبقى من كمية المانجو على الوجه على شكل 3 خطوط أفقية.
اصنعي خطوط دائرية بواسطة سكين على وجه التشيز كيك حتى يتداخل المزيجين ببعضهما البعض.
أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي ساعة ثمّ أخرجي الصينية من الفرن واتركي التشيز كيك جانباً حتى يبرد.
ضعي التشيز كيك في طبق التقديم وأدخليه إلى الثلاّجة قبل تقديمه.

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