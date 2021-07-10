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حضري شوربة الذرة بالدجاج بهذه الطريقة

السبت 10/يوليو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
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المقادير
- صدر الدجاج : كوب (مقطع)
- مرق دجاج : 3 أكواب ونصف
- الذرة : علبة
- فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة
- الماء : نصف كوب
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
سخني الزيت في مقلاة على النار ثم أضيفي الدجاج المقطع وقلبيه حتى ينضج نصف نضوج.
اسكبي المرق في قدر ثم ضعيه على النار.
نكهي المرق بالملح والفلفل الأبيض ثم أضيفي الذرة والدجاج.
حركي المكونات معاً واتركيها تغلي.
في هذه الأثناء، ذوبي النشاء بالماء.
أضيفي مزيج النشاء إلى القدر، حركي المكونات من جديد ثم اتركي الشوربة لتصبح كثيفة.
قدمي طبق الشوربة ساخناً كما هو أو اطحنيه على دفعات ثم قدميه.

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