تعرف على موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

يواجه غدا الأحد منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فجر الأحد فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب ماراكانا الدولي فى البرازيل.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









وكان منتخب البرازيل قد صعد الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب بيرو بينما أقصي منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا.