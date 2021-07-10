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"ارتفاع نسب الرطوبة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت 10/يوليو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 10 يوليو 2021 إلى الخميس 15 يوليو 2021.

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأكدت الأرصاد أنه تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة .
 
وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وأشارت الأرصاد إلى أنه تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

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