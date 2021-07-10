Advertisements

بعد نجاحه في "ليه لأ"..أحمد حاتم يستعد لتصوير مشاهده في"شقة6"

السبت 10/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements
يستعد الفنان أحمد حاتم حالياً لتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "شقة 6"، وذلك بعدما انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "ليه لأ" الذي انتهى عرضه اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية. 

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و ملك قورة .




أما مسلسل"ليه لأ"، فهو بطولة منة شلبي، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، مها أبو عوف، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، إخراج مريم أبو عوف.

أخبار تهمك

حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول إصابتين بامتحانات الثانوية العامة اليوم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:53 م

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

02:02 م

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي