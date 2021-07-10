بعد نجاحه في "ليه لأ"..أحمد حاتم يستعد لتصوير مشاهده في"شقة6"

يستعد الفنان أحمد حاتم حالياً لتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "شقة 6"، وذلك بعدما انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "ليه لأ" الذي انتهى عرضه اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية.



مسلسل "شقة 6" بطولة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و ملك قورة .









أما مسلسل"ليه لأ"، فهو بطولة منة شلبي، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، مها أبو عوف، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، إخراج مريم أبو عوف.