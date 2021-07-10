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بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي

السبت 10/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجمع عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بمحافظة القليوبية، على صعوبة امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم مع انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية العامة.

وأضاف الطلاب، أن الامتحان جاء صعبا وغير معتاد كما أن وجود جهاز التابلت والكتاب المدرسي معهم داخل اللجان لم يكن له أي تأثير،
مشيرًا إلى أن الطلاب عقب انتهاء الامتحان صعب جدا، وخاصة في قطعة النحو والمقال والقراءة واشتكوا من طول الامتحان.

وشهدت لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، انهيار عددا من الطلاب والطالبات، حيث بكت الطالبات وأكدن أن الامتحان صعب وليس في مستوى كل الطلاب، مشيرين أن اللجنة تأخرت مايقرب من الربع ساعة في توزيع ورقة الأسئلة صباحا، ورغم أن رئيس اللجنة منحهم مدة إضافية لتعويض التأخير إلا أن هذا سبب لهم الارتباك الشديد مع صعوبة الامتحان، مؤكدين أن الاختيارات جاءت متشابهة للغاية وهو ما سبب لهم حيرة في الإجابات.

فيما أعرب عدد قليل جدا من الطلاب بنفس اللجنة على أن الامتحان مناسب وما به من نقاط يراها البعض صعبة ومستحيلة لكنها مناسبة لأصحاب القدرات العالية والمجتهدين من الطلاب.
بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي
بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي
بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي
بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي
بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي
بالصور .. طلاب الثانوية بالقليوبية يشتكون من صعوبة امتحان العربي

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