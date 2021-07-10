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151 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

السبت 10/يوليو/2021 - 02:33 م
إيران
إيران
وكالات
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سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم السبت، 151 حالة وفاة جديدة بين المصابين بكورونا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في البلاد إلى 85 ألفا و694 شخصًا.

 

وأصدرت الصحة الإيرانية، بيانًا حول آخر الإحصائيات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في إيران، قالت فيه إن الوزارة سجلت 11 ألفا و664 إصابة جديدة، منذ أمس الجمعة لغاية اليوم وزيادة عدد المصابين إلى ثلاثة ملايين و355 الاف و786 شخصا.

 

وأكد البيان، تعافي ثلاثة ملايين و10 ألفا و90 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد لحد الآن، بينما يرقد 3 آلاف و602 شخصا داخل مراكز العناية المشددة لدى المستشفيات والمراكز العلاجية في أنحاء البلاد.

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