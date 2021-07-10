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وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية

السبت 10/يوليو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، السبت، بمقر إدارة جامعة الإسكندرية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
جاء ذلك علي هامش مناقشة وزير الشباب والرياضية لرسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث سيف داود سلمان من دولة العراق، بعنوان " نموذج مقترح لقانون إستثمار رياضي في دولة العراق في ضوء الميثاق الأولميبي"، وذلك بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية، حيث تكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسن أحمد عطية الشافعي، الدكتور مها محمد حسن الصغير، والدكتورة صابرين عطية مرسال.

وقد أشاد الوزير خلال الزيارة بالامكانيات والمنشآت الجديدة بجامعة الإسكندرية وجودة الملاعب والمنشأت الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات ودورها فى إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظةالإسكندرية، ورحب الوزير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى مختلف المجالات الرياضية التي من شأنها خلق أبطال رياضيين ترفع اسم مصر عاليا خفاقا.

فيما رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة، بوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تعكس قوة الراوبط والعلاقات بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الإسكندرية ويناقش رسائلهم وأفكارهم، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق ب sports engineering وsports technology، لاسيما مع التوسعات والإمتدادات التي تشهدها جامعة الإسكندرية في الوقت الحالي وما يتطلبه ذلك من برامج دراسية رياضية حديثة ومتطورة لتخريج أبطال رياضيين تمثل مصر في كافة المحافل الدولية.
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة لمناقشة رسالة دكتوراة لباحث بجامعة الإسكندرية

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