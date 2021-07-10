أطعمة تساعد طلاب الثانوية العامة على المذاكرة أبرزها السمك

في هذه الفترة يبذل طلاب الثانوية العامة جهد كبير في حفظ المواد ومراجعتها قبل أداء الامتحانات، وللمذاكطرة بشكل جيد، هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز، ومنها ما يلي:

1. السمك

يوجد به أوميجا 3 و فيتامين ب 12 والسيلينيوم التي تعزز صحة الدماغ وتحسين أداء الذاكرة.





2. ثمار الحمضيات

مثل البرتقال والجريب فروت غنية بالفلافونويد، بما فى ذلك هيسبيريدين، ونارينجين، وكيرسيتين، قد يكون لهذه المركبات القدرة على تعزيز التعلم والذاكرة، وكذلك حماية الخلايا العصبية من الإصابة.

3. منتجات الكاكاو

تساهم منتجات الكاكاو مثل الشوكولاتة بشكل كبير فى تناول الفلافونويد الغذائي، قد يؤثر استهلاك منتجات الكاكاو الغنى بالفلافونويد بشكل إيجابى على صحة الدماغ.

4. المكسرات

اختيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة للدراسة، وتساعد فى الحفاظ على طاقتك طوال جلسات امتحانات الثانوية العامة.

5. التوت

التوت غنى بمجموعة متنوعة من المركبات التى قد تساعد فى تعزيز الأداء وحماية صحة عقلك.