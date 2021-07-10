محافظ الإسكندرية: تنفيذ كافة مشروعات الإنارة التى تخدم ٦ مناطق عشوائية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن الإنتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الإنارة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪ وبتكلفة ٥٤ مليون جنيه، وذلك في ٦ مناطق عشوائية بالمحافظة وهي؛ (الدخيلة الجبلية الشمعدان، والعصافرة القبلية، وسيدي بشر قبلي، ومحسن الكبرى، ودنا والمحروسة، والحضرة الجديدة).



وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة بها. مشيرًا إلى أنه شدد علي وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة برئاسة الدكتورة مرفت أحمد، وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى تتم لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية في البرنامج الزمني المحدد لها.



وأشار المحافظ أن مشروعات الإنارة التى تمت في منطقة الدخيلة الجبلية تقدر ب ٨ مليون جنية، حيث تم تركيب ١٢٧٣ ذراع إنارة بالإضافة إلى ١٨٧ عامود و١٤٦٠ كشاف، وقد بلغت تكلفة أعمال الإنارة في منطقة العصافرة القبلية ما يقرب من ١٢ مليون جنية؛ وتم تركيب ١٩٠٣ ذراع إنارة و١٦٠ عامود، و٢٠٨٨ كشاف، أما منطقة سيدي بشر قبلي فقد بلغت تكلفة أعمال الإنارة ١٠ مليون جنية حيث تم تركيب ١٣١٣ ذراع و٣١٤ عامود و١٦٨٥ كشاف.



وأضاف أن تكلفة مشروعات الإنارة بمنطقة محسن الكبري قد بلغت حوالي ١٦ مليون جنية حيث تم تركيب ١٩٣٠ ذراع إنارة، و٥٠٠ عامود و٢٤٣٠ كشاف، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات الإنارة التى تم تنفيذها في منطقة دنا والمحروسة قد بلغت ٣ مليون جنية وقد تم تركيب ٥٦٢ ذراع، و٥٦٢ كشاف، هذا بالإضافة إلى أن مشروعات الإنارة بمنطقة الحضرة الجديدة قد بلغ ٥مليون جنية حيث تم تركيب ٩٣٧ ذراع، و٤٥ عامود بالإضافة إلى ٩٨٢ كشاف.

