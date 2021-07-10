بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل

قال البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف اجتماعا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس المقبل لتأكيد العلاقات "العميقة والدائمة" بين حلفاء الناتو مع معالجة بعض مجالات الخلاف.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الزعيمين سيناقشان هجمات برامج الفدية التي أصابت الشركات في الولايات المتحدة وحول العالم، وكذلك خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا، وهو ما تعارضه واشنطن. وقالت بساكي إنها ستكون "زيارة عمل رسمية" تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتحديد سبل تعزيز التعاون بشكل أكبر.





وستكون هذه أول زيارة لميركل الي واشنطن منذ تولي بايدن منصبه في يناير. وقالت ميركل، التي تتولى الآن ولايتها الرابعة، إنها ستتنحى بعد الانتخابات الوطنية الألمانية في سبتمبر. واضافت بساكي إن بايدن واصل النظر إلى خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار على أنه "صفقة سيئة"، لكنه امتنع عن القول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لمنع استئناف التعريفات الأمريكية المعلقة مؤقتًا على شركة نورد ستريم 2 إيه جي، الشركة الألمانية التي تقف وراء اتفاق خط الأنابيب ورئيسها التنفيذي.





خلصت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو إلى أن الشركة والرئيس التنفيذي ماتياس وارنيج، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منخرط في نشاط خاضع للعقوبات. لكن تنازل وزير الخارجية أنطوني بلينكين على الفور عن تلك العقوبات، قائلا إن ذلك يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.





قال بايدن إنه يريد تحسين العلاقات مع ألمانيا، الحليف الذي يحتاجه للمساعدة في التعامل مع قضايا أوسع بما في ذلك تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي والعلاقات مع إيران والصين. ويقول المسؤولون الألمان إنهم يأملون في حل المشكلة بحلول (أغسطس)، وقد يوفر اجتماع بايدن وميركل زخمًا مهمًا للتوصل إلى اتفاق.









لا تزال برلين وواشنطن على خلاف حول التنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية الذي ينظر فيه أعضاء منظمة التجارة العالمية للمساعدة في إنهاء جائحة COVID-19. تؤيد واشنطن التنازل، لكن ألمانيا تعارضه. وردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيسعى لإقناع ميركل بدعم التنازل عن براءة الاختراع، قالت بساكي إن الرئيس كان "مؤيدًا قويًا" لمثل هذا الإجراء، لكنه كان مجرد واحدة من عدة أدوات يمكن استخدامها لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.





وحثت منظمة العفو الدولية والجمعية العامة وجمعية مضيفات الطيران وجماعات أخرى بايدن في رسالة يوم الجمعة على الضغط على ميركل لدعم الإعفاء. وكتبوا في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "لا يمكن اعتبار قمة ميركل ناجحة ما لم تتضمن اتفاقا لألمانيا للانضمام إلى دعمكم لإعفاء وإعطاء الأولوية لأسرع نهاية ممكنة للوباء".



