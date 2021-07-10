رئيس"نقل النواب": التنمية بسيناء تلعب دورًا مهمًا لمواجهة الإرهاب

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعد تقريرًا متكاملًا حول زيارتها الميدانية لتفقد مشروعات الطرق والموانيء بمحافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى ما رصدته اللجنة من طفرة حقيقة في شبكة الطرق التي اختصرت المسافة من القاهرة إلي شرم في 4 ساعات فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية والمؤدية إلي ذهب ونويبع.



وأوضح"عابد" أن التطويرات التي شاهدتها اللجنة انعكاسا واضحًا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ حيث انه يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء أولا بأول، فضلًا على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق لاسيما مشروعات الطرق، والتي تعد بمثابه شريان حياة وتدفع في مسيرة التنمية المستهدفه في شبه جزيرة سيناء والتي تلعب دورا كبيرًا في مواجهة الارهاب والقضاء علي جذوره.



واستكمل: أن اللجنة ستضع عدد من التوصيات الهامة في ضوء تفقدها لمشروعات الطرق الجاري انشاؤها، وكذا المستهدفة، وفي مقدمتها زيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء لمحافظة جنوب سيناء بواقع 200 مليون جنية، للانفاق علي توسيع وإعادة رصف تأهيل الطريق الساحلي من قرية الوادي حتي أول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو.



وأشار إلي أن التوصيات الهامة التي ستضعها اللجنة في تقريرها، يتمثل في إنشاء خط ملاحي بين مدينة دهب المصرية، ومُكنة المملكة العربية السعودية لتيسير السياحة الخليجية لمدينة شرم الشيخ، حيث ان المدة الزمنية التي تستغرقها بين ذهب ومكنه نصف نصف ساعة بدل توجه السائح الخليجي الراغب في الوصول إلي شرم الشيخ، إلي العقبة أولا ثم إلي طابا ومنها إلي مدينة شرم الشيخ.



وتابع: أن المحافظ عرض المقترح علي اللجنة خلال لقائها معه، وستقوم اللجنة بدراسة كافة تفاصيل وآليات التنفيذ.



وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب في توصياتها بزيادة ميزانية ميناء شرم الشيخ السياحي للانتهاء من أعمال التطوير لاسيما ورشة وصيانه المراكب والسفن، مشيدا بتشغيل القزق الالي بالميناء.