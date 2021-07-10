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شاهد..منة فضالي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها "إنستجرام"

السبت 10/يوليو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة عدة صور جديدة لها خلال قضاءها لعطلتها الصيفية في تركيا، وبدت فيهم وهي مُرتدية توب باللون الأحمر، ووضعت فوقه شالاً باللون الأحمر، وارتدت بنطلون جينز باللون الأزرق، وحذاء باللون الأسود، وبدت وهي ممسكة شمسية. 

وعلقت عليها قائله:" لقد سافرت عبر الجنون لأجد نفسي ، لم أعد أجبر الأشياء ، ما الذي يتدفق ، يتدفق ما يصطدم ، ليس لدي سوى مساحة وطاقة للأشياء المخصصة لي". 

وفي سياق آخر شاركت الفنانة منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر وغيرهم من الفنانين تأليف وإخراج محمد سامي.
شاهد..منة فضالي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها "إنستجرام"
شاهد..منة فضالي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها "إنستجرام"

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