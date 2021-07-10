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توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
السبت 10/يوليو/2021 - 02:48 م
الفيوم: ريهام على
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قام، اليوم السبت، الدكتور حمدي محمد عبده، بتفقد عدد من لجان الثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، للأطمئنان على جاهزية اللجان للأمتحان.
وخلال تفقده لجنة مدرسة الشهيد محمد احمد عبد السلام الثانوية، التابعة لأدارة اطسا التعليمية، قام بالتحدث مع الطلاب وطمأنتهم ورفع الضغط العصبي والنفسي عنهم.
كما قام بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب أثناء دخولهم اللجنة.
وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
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