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توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم

السبت 10/يوليو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قام، اليوم السبت، الدكتور حمدي محمد عبده، بتفقد عدد من لجان الثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، للأطمئنان على جاهزية اللجان للأمتحان.

وخلال تفقده لجنة مدرسة الشهيد محمد احمد عبد السلام الثانوية، التابعة لأدارة اطسا التعليمية، قام بالتحدث مع الطلاب وطمأنتهم ورفع الضغط العصبي والنفسي عنهم.

كما قام بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على الطلاب أثناء دخولهم اللجنة.


وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم
توزيع زجاجات مياه معدنية على طلاب الثانوية بلجنة أطسا بالفيوم

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