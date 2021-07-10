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عددهم وعقوبتهم.. كل ما تريد معرفته عن مسربي "عربي الثانوية"

السبت 10/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهد امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة تسريبا لعدد من الأسئلة خلال الساعات الأخيرة، ما استدعي لتدخل وزارة التربية والتعليم لضبط المتورطين بالواقعة.

بداية تسريب امتحان العربي
وبعد بدء الامتحان تداولت صفحات الغش على جروبات الواتس صورا من أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها، وزعموا أنها صورة الامتحان الحقيقى فى مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشعبة العلمية موحد بترتيب مختلف للأسئلة وترتيب مختلف للإجابات، وبالتالي التصوير ونقل الإجابات لن يجدي.

وأضاف "شوقي" قائلا: "الامتحان ١٦ صفحة وتصويره كاملا صعب جدا، وفي النهاية ما يتم تداوله لن يؤثر في أي طالب بل سوف يؤذي من يفعل ذلك ومن يسير وراءه"، مؤكدًا أن ما تم تصويره من داخل اللجنة التي تم ضبط الطالب بها صفحتين فقط.

ضبط طالب في الغربية
وفي أول الأنباء بشأن المتورطين في تسريب الأسئلة، أكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أنه تم ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، حيث إنه يؤدى الامتحان فى محافظة الغربية.


ضبط 6 طلاب جدد
فيما قالت تقارير إنه تم ضبط 6 طلاب بلجان الثانوية العامة حتى الآن، متورطون في الغش الإلكتروني، وقاموا بتصوير ونشر الامتحان على السوشيال ميديا.

عقوبات تنتظر المتورطين
وعن العقوبات التي تنتظر الطلاب المتورطين، فحسب القانون فمن المتوقع أن يحترموا من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.

وكذلك يلغى الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات كالتعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.

ويعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

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