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كشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

السبت 10/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية وضبط طرفيها.

فقد تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة العوايد بالإسكندرية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (6 أشخاص "بينهم سيدة" – لثلاثة منهم معلومات جنائية "بحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض، طرف ثانى: (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – "بحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض، 2 زجاجة بداخلها مادة قابلة للإشتعال "بنزين")، وذلك حال سير الطرف الثانى بالشارع محل سكن الطرف الأول بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما، حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى بسبب معاتبته لهما على قيامهما برفع إضاءة مصابيح الدراجة النارية فى وجهه.. تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بالإستعانة بباقى أفراد الطرف الأول، وتعدوا على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.. على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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