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بهذه الكلمات..صابر الرباعي يروج لأغنية الجديدة "السهرة صباحي"

السبت 10/يوليو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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روج الفنان صابر الرباعي لأغنيتة الجديدة التي تجمعه بالمطرب سعد المجرد وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكتب صابر الرباعي تغريدة جديدة قال فيها :"انتظروا أغنية " السهرة صباحي " خلال ساعات .. جاهزين؟".



أغنية "السهرة صباحي"، من كلمات وألحان سليم عبدالله،، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.

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