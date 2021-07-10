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بهذه الكلمات..صابر الرباعي يروج لأغنية الجديدة "السهرة صباحي"
السبت 10/يوليو/2021 - 02:59 م
بسمة عادل
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روج الفنان صابر الرباعي لأغنيتة الجديدة التي تجمعه بالمطرب سعد المجرد وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب صابر الرباعي تغريدة جديدة قال فيها :"انتظروا أغنية " السهرة صباحي " خلال ساعات .. جاهزين؟".
أغنية "السهرة صباحي"، من كلمات وألحان سليم عبدالله،، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.
وكتب صابر الرباعي تغريدة جديدة قال فيها :"انتظروا أغنية " السهرة صباحي " خلال ساعات .. جاهزين؟".
أغنية "السهرة صباحي"، من كلمات وألحان سليم عبدالله،، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.
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