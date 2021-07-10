بهذه الكلمات..صابر الرباعي يروج لأغنية الجديدة "السهرة صباحي"

روج الفنان صابر الرباعي لأغنيتة الجديدة التي تجمعه بالمطرب سعد المجرد وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".







وكتب صابر الرباعي تغريدة جديدة قال فيها :"انتظروا أغنية " السهرة صباحي " خلال ساعات .. جاهزين؟".







أغنية "السهرة صباحي"، من كلمات وألحان سليم عبدالله،، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.