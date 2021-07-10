بأسلوب كسر الباب.. تجديد حبس المتهم بسرقة المساكن بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية متبعا أسلوب "كسر الباب" 15 يوما على ذمة التحقيقات.





كانت البداية عندما قسم شرطة المطرية بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) مفاداه اكتشافه سرقه مسكنه حيث وجد كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب - شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها.



ومن خلال التحريات تمكن الوصول إلى مرتكب الواقعة وهو (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم).



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.