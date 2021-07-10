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إقالة وزير الزراعة بكازاخستان من منصبه

السبت 10/يوليو/2021 - 03:01 م
كازاخستان
كازاخستان
وكالات
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قرر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم السبت إقالة وزير الزراعة، سابرخان عمروف.

 

وقال رئيس كازاخستان، إن وزير الزراعة لم يفعل ما يكفي لمعالجة تأثير الجفاف الذي أصاب المزارعين في عدة مناطق من البلاد.

 

وطالب الرئيس توكايف في اجتماع حكومي، الوزير عمروف بالتنحي لأن وزارته لم تتخذ إجراءات فعالة وسريعة لمساعدة المزارعين في مواجهة الجفاف.

 

وأوضح رئيس كازاخستان: "لم تتخذ السلطات المحلية ووزارة الزراعة القرارات الصحيحة والتدابير اللازمة، ونتيجة لذلك انتهى الأمر بمزارعينا في وضع صعب".

 

وكان المزارعون في مناطق من كازاخستان، الدولة المنتجة للحبوب، وفي دول آسيا الوسطى المجاورة، يعانون من ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، مما أدى إلى جفاف المراعي وتسبب في خسائر متعلقة بقطاع تربية الماشية.

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كازاخستان إقالة وزير الزراعة

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