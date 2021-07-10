Advertisements
تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021
السبت 10/يوليو/2021 - 03:04 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه غدا الأحد منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فجر الأحد فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب ماراكانا الدولي فى البرازيل.
وجاءت تشكيلة البرازيل المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، سيلفا، ساندرو.
الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا.
الهجوم: ريتشارليسون، إيفرتون، نيمار.
Advertisements