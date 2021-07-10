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تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

السبت 10/يوليو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا الأحد منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فجر الأحد فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب ماراكانا الدولي فى البرازيل.


وجاءت تشكيلة البرازيل المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، سيلفا، ساندرو.
الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا.
الهجوم: ريتشارليسون، إيفرتون، نيمار.

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