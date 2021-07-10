الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك عن الفريق

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي فيما يتعلق برحيل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد العرض الذي تلقاه من جانب نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.





وجاء قرار إدارة الزمالك بغلق الباب نهائيًا على رحيل أوباما والتمسك ببقائه للحاجة إليه بالإضافة إلى النقص الذي يعانيه الفريق في مركز صناعة الألعاب واعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عليه بشكل أساسي بل وطلبه ضم صانع ألعاب آخر ليكون بديل له وهو ما يصعب من فرص رحيله عن الفريق.





وكان نادي الحزم السعودي قد رصد ميزانية تقترب من مليون دولار مقابل ضم أوباما في الموسم المقبل والاستفادة من خدماته مع الفريق، ويوجد بند في عقد اللاعب مع الزمالك يتيح له الاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.





ويعتبر أوباما أحد نجوم الزمالك في وسط الملعب ويشارك بشكل مستمر مع الفريق وسط ثقة باتريس كارتيرون في قدراته وقناعته الكاملة بموهبة اللاعب.