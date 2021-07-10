تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

يواجه غدا الأحد منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فجر الأحد فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب ماراكانا الدولي فى البرازيل.









وجاءت تشكيلة الأرجنتين المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: مولينا، بيزيلا، أوتامندي، تاليافيكو.

الوسط: لو سيليسو، باريديس، دي بول.

الهجوم: جوميز، ميسي، لاوتارو.