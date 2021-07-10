أستاذ اقتصاد: الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بقرارات جريئة وحكمة شديدة (فيديو)

قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية تعاملت بحكمة شديدة مع جائحة كورونا منذ بدايتها، وبقرارات جريئة وبها نوع من التنسيق والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة.





وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا خلال الجائحة قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة حوالي 4%، وتم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة تم توزيعها على كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة التي زادت الاستثمارات الموجه له.



