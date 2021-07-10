عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، اليوم، من تسريب لأسئلة الامتحان.





وقالت "السعيد"، في بيانها إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وصرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقه في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلًا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.





كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على “تليجرام” صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.





ورغم تحذيرات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.





واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.



