تعليم المنيا: لم نتلقى أي شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية

Ahmed Alam El Din

Ahmed قام بالإرسال اليوم، الساعة 2:59 م

قال المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،، إن غرفة عمليات بالإدارة لم تتلق أي شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية لشعبة العلمي التي يؤديها الطلاب اليوم، أن عدد اللجان ينقسم إلى جزئين الأول 62 لجنة للطلاب النظامي "التابلت"، والثاني 24 لجنة لطلاب المنازل والراسبين "ورقي".



ويبلغ عدد الطلاب المُثبتين لأداء الإمتحان إلكترونيًا بنظام التابلت 25520 طالبا وطالبة، بينهم 15612 علمي و9908 أدبي ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان ورقي 5167 علمي و3837 أدبي.





إدارة ملوي التعليمية



أكد محمد عبد السميع مدير إدارة ملوي التعليمية، جنوب المنيا، إن غرفة عمليات بالإدارة لم تتلق أي شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية لشعبة العلمي التي يؤديها الطلاب اليوم.



موضحًا، انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 13 لجنة موزعة على مركز وبندر ملوى، في وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.



مشيرًا إلى عدد الطلاب الذين أدوا إمتحان الثانوية العامة اليوم 2574 طالبا وطالبة.. وغياب 63 طالب وطالبة موزعين على 11 لجنة أدوا الطلاب خلالها الامتحان إلكترونيًا ولجنتين أدوا الطلاب خلالها الإمتحان ورقي.



تكثيف أمنى

وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام الجان في المنيا عامة وملوي خاصة برئاسة كل من: العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، العقيد مصطفى، مأمور مركز شرطة ملوي، وإدارتي المرور والمرافق، للتأكد من إزالة كافة حالات إشغال الطرق، وتكثيف الحملات لمصادرة أي مكبرات صوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات لتوفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب.



إدارة العدوة التعليمية

استقبلت لجان مركز العدوة بالمنيا،الـ6 نحو 1718 طالب وطالبة، ووصل جميع رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل الي اللجان قبل وقت كافي، للتأكد من توافر المطهرات وأجهزة كشف الحرارة والكاشفة لأجهزة المحمول، والبوابات الالكترونية، كما تم التأكد علي النظافة العامة، وعمل السرادقات أمام اللجان.



تطهير وتعقيم اللجان

وكانت مديريات التربية والتعليم بالمنيا،قامت قبل وصول الطلاب اللجان بتطهير وتعقيم اللجان والمقرات من الداخل والخارج، وتم التشديد علي إرتداء الكمامات للطلاب والعاملين والملاحظين، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، وتذليل كافة العقبات لمساعدة الطلاب علي لتركيز وحسن أداء الامتحانات.



النحو صعب

وفى سياق متصل، قال علي محمود درويش، طالب بمدرسة المنيا الثانوية، أن إمتحان اللغة العربية اليوم كان في مستوى الطالب الفوق متوسط لوجود نقاط جوهرية هامة وخادعة وخاصة في نقاط النحو، وهو السؤال الأصعب في إمتحان اليوم.



الإجراءات الوقائية

وعن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل وخارج لجان الثانوية، قال درويش، تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين داخل اللجان من عمال ومراقبين بالإضافة إلى الطلاب علمًا أن معظم الطلاب كانوا يمتلكون أدوات ومطهرات شخصية إلا أن تم تطهير الطلاب وتعقيمهم قبل دخول اللجان.





ارتداء الكمامة داخل اللجان



وأكد المحافظ على اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، مع توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.



حملات تطهير حول اللجان



وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء المدن التسع، بضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بمحيط المدارس وتكثيف عمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية، والمرور على لجان الامتحانات على الطبيعة لوضع الخطط لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية للجان، لافتًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لخروجها بالشكل اللائق.



مديرية الصحة بالمنيا

كما كلف المحافظ مديرية الصحة، بتواجد زائر صحي بكل مدرسة وأن تكون المديرية على استعداد تام بسيارات الإسعاف وكافة المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي طارئ يحدث، وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحي.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2021



ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بعد أيام قليلة من الانتهاء من أعمال التصحيح

