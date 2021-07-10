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ألمانيا: توزيع 79.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 10/يوليو/2021 - 03:17 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، إنه تم توزيع 79.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 986 ألفاً و962 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 28 أسبوعًا.

 

ولفتت السلطات الصحية الألمانية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 3.74 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 91 ألفاً و172 حالة. ومضى عام و23 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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لقاح كورونا فيروس كورونا ألمانيا

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