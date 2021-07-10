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أغنية لغز كبير للمطربة سمر تتخطي المليون مشاهدة في يوميين

السبت 10/يوليو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تخطي كليب "لغز كبير"للمطربة سمر المليون مشاهدة في يوميين فقط بعد طرحة علي قناتها الرسمية علي اليوتيوب .
 
والكليب من كلمات إسلام كابونجا وتوزيع إسلام ساسو وإخراج الكليب نبيل مكاوي في ثاني تعاون له بعد كليب " وسع للبطل " مع حمو بيكا. 

يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها " وسع للبطل مع حموا بيكا " و"غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و" سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و"ضحكينا يا دنيا" مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع. من ناحية أخرى، تعقد "سمر" جلسات عمل مكثفة لتقديم برنامج وعمل درامي جديد

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