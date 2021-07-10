تعرف على أولى مباريات تشيلسي في البريميرليج بالموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن موعد انطلاق الموسم الجديد للبريميرليج، في الرابع عشر من أغسطس المقبل2020/2021.









وتقام أولي مباريات تشيلسي أمام نظيره كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري يوم 14 أغسطس المقبل.









وكان مانشستر سيتي توج بلقب البريميرليج عن الموسم الماضي بعد التفوق الكبير على مانشستر يونايتد وليفربول.









ويذكر أن تشيلسي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي بعد التغلب عليه بهدف دون رد.









وتاتي مباريات تشيلسي الأولى على النحو التالي:





الجولة الاولى

كريستال بالاس يوم 14 أغسطس.

الجولة الثانية

أرسنال يوم 21 أغسطس.

الجولة الثالثة

ليفربول يوم 28 أغسطس.

الجولة الرابعة

أستون فيلا يوم 11 سبتمبر.

الجولة الخامسة

توتنهام يوم 18 سبتمبر.



