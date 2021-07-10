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ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار إلى مليون و93 ألف طن

السبت 10/يوليو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
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سجل الاستهلاك المحلي من السولار ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو مليون و93 ألف طن في شهر إبريل الماضي، مقابل 950 ألف طن في شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 143 ألف طن.
 
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ارتفاع الاستهلاك من السولار تزامن مع تراجع في المقابل من الإنتاج ليسجل نحو 686 ألف طن في شهر إبريل الماضي، مقابل 885 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 199 ألف طن.
 
وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، قد شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت قيمة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و392 ألف طن في شهر إبريل الماضي، فيما كانت قيمة الإنتاج قد بلغت 3 ملايين و319 ألف طن في شهر ابريل لعام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و73 ألف طن.
 
وبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات نحو مليوني و447 ألف طن في شهر ابريل الماضي، بينما كان الإنتاج قد بلغ مليوني و574 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 127 ألف طن.
 
وفي مارس الماضي ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.

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