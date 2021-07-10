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تعرف على أسعار النفط اليوم السبت 10-7-2021

السبت 10/يوليو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط 75.60 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، أمس الجمعة، حيث ارتفعت 1.49دولار أو ما يوازي 2%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.60 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 1.67 أو ما يوازي 2.3%. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة للجلسة الثانية علي التوالي  شهدت ارتفاعا وذلك نتيجة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
 
يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

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