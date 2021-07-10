تعرف على أسعار النفط اليوم السبت 10-7-2021

سجلت أسعار النفط 75.60 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، أمس الجمعة، حيث ارتفعت 1.49دولار أو ما يوازي 2%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.60 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 1.67 أو ما يوازي 2.3%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة للجلسة الثانية علي التوالي شهدت ارتفاعا وذلك نتيجة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.