أبو شقة: شباب الوفد يمتلك تاريخا وطنيا مشرفا وحنكة سياسية كبيرة



أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن أهم ما يميز شباب حزب الوفد عن أي شباب آخر، أنه يمتلك تاريخ سياسي ووطني مشرف، ويملكون الحنكة السياسية.

وأضاف رئيس الوفد خلال مكالمة هاتفية، في الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة سوهاج برئاسة أنور بهادر سكرتير عام مساعد الحزب، وبالتنسيق مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير عام مساعد الحزب، وذلك لطلاب الإعلام والشباب الموهوبين من أبناء المحافظة، وبرعاية مركز التأهيل السياسي لشباب الوفد في سوهاج، أنه يدعم بكل قوة هذا البقاء التاريخي للوفد وشبابه وكوادره.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر حارس أستاذ مساعد قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة سوهاج، كاظم فاضل سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والدكتور هاني صبري أستاذ علم الاجتماع في كلية التربية بجامعة السويس، وأعضاء وقيادات وشباب بيت الأمة في محافظة سوهاج، وعدد من الطلاب والموهوبين في المحافظة.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يوجه كل الدعم لأنشطة شباب بيت الأمة، إذ أنهم أمل ومستقبل بيت الأمة وتاريخه، مشددًا على ضرورة وأهمية تحقيق مطالب هؤلاء الشباب الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج المصري، وعماد من أعمدة هذه الأمة.

وتابع: الجميع يفخر بشباب الوفد، وهو ما أكدته كوادر وشخصيات كبيرة التقت بهم في معسكر شباب الوفد في العين السخنة، الذي حمل تقدير الجميع، وكشف عما يملكه الوفد من ثروة حقيقية هم شباب الحزب الذي يملك فكر وطني وحنكة سياسية كبيرة.

وتعهد رئيس الوفد في ختام كلمته، بأن تكون لمطالب الشباب أهمية كبيرة وأولوية في الاهتمام لدى قيادة الحزب، وأن تكون محل للدراسة والتنفيذ، إذ أنهم يمثلون المستقبل المشرق والأمل المُنتظر للمجتمع والوطن.