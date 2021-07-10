تعرف على موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.









وسيلعب لقاء النادي الأهلي ضد فريق مصر المقاصة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









ويأتي الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.









يذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز الجولة الماضية على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.