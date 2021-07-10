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الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول

السبت 10/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أكد طلاب الثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، فى أول أيام أمتحان اللغة العربية، للشعبة العلمية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكن سؤال القطعة طويلة جدا ويحتاج على وقت كثير، مؤكدين أن الزمن المحدد للأمتحان غير كافى بسبب طول الأسئلة ويحتاج إلى عصف ذهني، لكن فقرة النحو جاءت سهلة وبسيطة بعكس ما كان متوقع.

وقال بعض الطلاب أن الملاحظين موفرين لنا الهدوء والانضباط والاستقرار داخل اللجان، حيث تم تسليم ورقة الأسئلة في ميعادها المقرر من قبل الوزارة، وسط أجراءات وقائية وأحترازية لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أمتحان مادة اللغة العربية اليوم في مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج إلى قوة تركيز وتنظيم.

وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.
الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول
الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول
الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول
الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول
الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول
الثانوية العامة 2021.. طلاب الفيوم: اللغة العربية فى مستوى الطالب المتوسط لكنه يحتاج لوقت أطول

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