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محمد رشاد يحقق مليون مشاهدة بأحدث أغنياته "أنا مش شمتان"

السبت 10/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نجاح كبير حققه المطرب محمد رشاد بأغنيته الجديدة "أنا مش شمتان" فبعد طرح الأغنية كانت من الفيديوهات الرائجة "ترند" اليوتيوب وبعد أيام قليلة وصلت مشاهدات الكليب لأكثر من مليون مشاهدة في حين اقتربت من ٢ مليون مشاهدة على التيك توك. 

"أنا مش شمتان" من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير. 


وكانت آخر أعمال محمد رشاد أغنية "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادي وكلمات هشام عبد الحليم. 

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