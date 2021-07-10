Advertisements

من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

السبت 10/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، وباتريك شيك نجم منتخب التشيك، ترتيب هدافي البطولة الأوروبية الكبيرة حتى الآن، في ختام مباريات الدور نصف النهائي من النسخة الحالية، حيث يملك كل منهما 5 أهداف.


وحل الفرنسي كريم بنزيما في وصافة جدول ترتيب البطولة الأوروبية برصيد 4 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كل من السويدي إيميل فورسبيرج، والبلجيكي روميلو لوكاكو.


وجاء جدول ترتيب هدافي اليورو كالتالي:

كريستيانو رونالدو - البرتغال: 5 أهداف.
باتريك شيك - التشيك: 5 أهداف.
كريم بنزيما - فرنسا: 4 أهداف.
هاري كين - إنجلترا: 3 أهداف.
إيميل فورسبيرج - السويد: 4 أهداف.
روميلو لوكاكو - بلجيكا: 4 أهداف.
جيورجينيو فينالدوم - هولندا: 3 أهداف.
روبرت ليفاندوفسكي - بولندا: 3 أهداف.
هاريس سيفيروفيتش - سويسرا: 3 أهداف.
رحيم سترلينج - إنجلترا: 3 أهداف.
ألفارو موراتا - إسبانيا: 3 أهداف.
شيردان شاكيري - سويسرا: 3 أهداف.
كاسبر دولبرج - الدنمارك: 3 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس امم أوروبا ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا ترتيب هدافي اليورو امم أوروبا

أخبار تهمك

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

منذ ساعة الا ربع

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

منذ 34 دقيقة

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

منذ 43 دقيقة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

منذ 19 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 18 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020

رونالدو يغرد في القمة.. ترتيب هدافي يورو 2020

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا قبل مواجهات اليوم الجمعة في ربع النهائي

رونالدو يتصدر.. ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب هدافي يورو 2020 قبل مباريات الدور نصف النهائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

02:02 م

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي