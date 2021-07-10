من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، وباتريك شيك نجم منتخب التشيك، ترتيب هدافي البطولة الأوروبية الكبيرة حتى الآن، في ختام مباريات الدور نصف النهائي من النسخة الحالية، حيث يملك كل منهما 5 أهداف.









وحل الفرنسي كريم بنزيما في وصافة جدول ترتيب البطولة الأوروبية برصيد 4 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كل من السويدي إيميل فورسبيرج، والبلجيكي روميلو لوكاكو.









وجاء جدول ترتيب هدافي اليورو كالتالي:





كريستيانو رونالدو - البرتغال: 5 أهداف.

باتريك شيك - التشيك: 5 أهداف.

كريم بنزيما - فرنسا: 4 أهداف.

هاري كين - إنجلترا: 3 أهداف.

إيميل فورسبيرج - السويد: 4 أهداف.

روميلو لوكاكو - بلجيكا: 4 أهداف.

جيورجينيو فينالدوم - هولندا: 3 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا: 3 أهداف.

هاريس سيفيروفيتش - سويسرا: 3 أهداف.

رحيم سترلينج - إنجلترا: 3 أهداف.

ألفارو موراتا - إسبانيا: 3 أهداف.

شيردان شاكيري - سويسرا: 3 أهداف.

كاسبر دولبرج - الدنمارك: 3 أهداف.



