Advertisements

قتلى وجرحى فى حادث مروري بالجزائر

السبت 10/يوليو/2021 - 03:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

قتل 18 شخصًا وأصيب 11 آخرين إثر حادث مروري فى شرق الجزائر، حسبما أعلنت مصالح الدرك الوطني.

 

وأصدرت مصالح الدرك الوطني الجزائري، بيانًا قالت فيه إن شاحنة ذات مقطورة اصطدمت بحافلة تقل ركابًا، ليلة أمس الجمعة، على الطريق الرابط بين مدينة جيجل الساحلية شرق العاصمة، ومدينة قسطنطينة.

 

وفقد السائق السيطرة على الشاحنة واصطدم بالحافلة التى تحمل ثلاث عائلات كانوا فى رحلة سياحية، قادمين من ولاية جيجل المطلة على البحر، وفقًا لشهود عيان.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

منذ 36 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

من يلحق برونالدو وشيك.. تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل النهائي

منذ ثلث ساعة

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يسعى لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الزمالك عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

منذ ساعة الا ربع

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

12:53 م

حقيقة رحيل مبابي إلى ريال مدريد

02:02 م

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

12:26 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي