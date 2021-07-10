قتلى وجرحى فى حادث مروري بالجزائر

قتل 18 شخصًا وأصيب 11 آخرين إثر حادث مروري فى شرق الجزائر، حسبما أعلنت مصالح الدرك الوطني.

وأصدرت مصالح الدرك الوطني الجزائري، بيانًا قالت فيه إن شاحنة ذات مقطورة اصطدمت بحافلة تقل ركابًا، ليلة أمس الجمعة، على الطريق الرابط بين مدينة جيجل الساحلية شرق العاصمة، ومدينة قسطنطينة.

وفقد السائق السيطرة على الشاحنة واصطدم بالحافلة التى تحمل ثلاث عائلات كانوا فى رحلة سياحية، قادمين من ولاية جيجل المطلة على البحر، وفقًا لشهود عيان.