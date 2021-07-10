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تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. حرارة ورطوبة وظواهر آخرى

السبت 10/يوليو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في ظل الارتفاع المتوقع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد حاليا.

ويسود اليوم السبت، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة، رطب على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فضلًا عن أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين (4:2) درجات.

طقس الأحد شديد الحرارة
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، موضحة أنه سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة على تلك الطرق
وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، تظل الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.


نشاط للرياح على السواحل
ويكون هناك نشاط للرياح تؤثر في حالة الطقس غدا، على السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس حار حتى الجمعة
وحتى الجمعة المقبل يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتي جنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية  كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. 

إرتفاع نسبة الرطوبة
كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.

 شبورة على تلك الطرق
كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 نشاط للرياح
وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

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