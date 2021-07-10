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فريق سباقات جامعة عين شمس الثالث عالميا والأول عربيا وافريقيا بمسابقة فورميولا

السبت 10/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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حصل فريق سباقات جامعة عين شمس في مسابقة "فورميلا ستيوندنت"، المقامة بحلبة سباق سلفرستون بإنجلترا، على المركز الثالث عالميا والأول عربيا وافريقيا من بين مختلف دول العالم،

تأتي مشاركة فريق سباقات الجامعة تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ا. د مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب واشراف ا. د محمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة.

حيث قام الفريق بتقديم خطة تسويق كاملة لبرنامج ونظام لتحويل السيارات لتكون ذاتية القيادة. وتنقسم المسابقة هذا العام المقامة في حلبة سلفرستون العالمية سباقات الفورميلا 1 الى قسمين الأول فئة السيارات ذات السائق بنوعيها ذات محرك احتراق داخلى وذات المحرك الكهربى ويشترك بهذه الفئة 100 فريق على مستوى العالم والقسم الثانى وهو السيارات ذاتية القيادة ولصعوبة هذه الفئة يشترك بها 12 فريق على مستوى العالم فقط. وتستمر المنافسات في المسابقة في حلبة سباقات سيلفرستون

استطاعت سيارة الفريق التي تم تصميمها وتصنيعها بكلية الهندسة من تخطي ستة اختبارات لنزولها حلبة السباق

من ناحية اخري حقق المركز الثالث في مسابقة الطريق الي 2050 – مارثون شل البيئي:
حصل الفريق علي المركز الثالث في مسابقة الطريق الي 2050 – مارثون شل البيئي على مستوي قارتي أوروبا وافريقيا كأفضل رؤية لمستقبل السيارات والنقل في سنة 2050 بالتعاون مع معملAutotronics Research Lab بكلية الهندسة والمركز الأول عربيا وافريقيا. وتم عقد مارثون شل البيئي عن بعد لمواجهة ظروف جائحة كورونا. وتم تقسم الدول الى ثلاث مناطق وهم منطقة الأمريكيتين ومنطقة اسيا والشرق الأوسط ومنطقة أوروبا وأفريقيا. ويعتمد مارثون شل البيئي على تصميم سيارات اقتصادية في استهلاك الطاقة من صور مختلفة للطاقة ويشارك فريق جامعة عين شمس في السباق منذ عام 2013 في منطقة اسيا والشرق الأوسط ومنذ عام 2020 تم ضم الفريق للتنافس على مستوى منطقة أوروبا وأفريقيا وذلك لتطور مستوى الفريق.
تحت اشراف أ.م.د. محمد احمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات ومؤسس الفريق

واوضح ا. د عمر الحسيني عميد الكلية: انه إيمانا بدور الكلية في دعم الابتكار وسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل قررت بزيادة دعمها لطلابها المبتكرين وتسخير جهود كثيرة من أساتذة ومشرفين بإمكانيات على أعلى المستويات كي نساعد الطلاب أن يبتكروا ويصبحوا من أحسن الخريجين في مصر".

وأضاف أن إدارة الجامعة برئاسة ا. د محمود المتيني وقطاع التعلية والطلاب برئاسة ا. د عبد الفتاح سعود قد قاموا بتقديم كافة أنواع الدعم، فقامت الجامعة بشراء العناصر المطلوبة للسيارات.

يذكر أن فريق سباقات هندسة عين شمس هو منظمة طلابية
هدفها الأساسي هو إحياء صناعة السيارات في مصر، واستطاع الفريق أن يشارك في العديد من المسابقات في السنوات السابقة، وتحقيق إنجازات كبيرة مثل مسابقة Formula Student 2018 بإنجلترا، ومسابقة Shell Eco Marathon بماليزيا، ومسابقة الغواصات الـROV المحلية والإقليمية، ومسابقة الغواصات ذاتية القيادة AUV.

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