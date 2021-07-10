رئيس جامعة حلوان: للإعلام دور كبير.. والشباب هم أمل المستقبل

ختام فعاليات مناقشة مشروعات تخرج قسم الإعلام جامعة حلوان وطلاب شعبة الصحافة يتنافسون بمشروعات متميزة



اختتمت فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام جامعة حلوان والتي عقدت تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وحضور الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.



تكونت لجنة الحكم والمناقشة للمشروعات من الأستاذ علاء ثابت رئيس تحريرجريدة الأهرام، ومن خلال آلية التحكيم عن بعد بالفيديو الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ورئيس تحريرها، والأستاذة الدكتورة سهام نصار، والأستاذة الدكتورة أمال كمال، وعقدت المناقشات بحضور عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم،



وقد أعرب الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بحضور فعاليات هذا اليوم البهيج وعن الترحيب بضيف جامعة حلوان العزيز الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وتوجه سيادته بالتحية إلى جميع الحضور، وقال: إن الإعلام المسئول له دور كبير ومهم ويُعد بوابة كبيرة تنير الطريق للشعوب وتسهم فى حماية مقدرات الوطن وتعزز مكانته وتدعم قضاياه وتحافظ على مكتسباته ومقدراته جنبا إلى جنب مع جيشه وشرطته وتابع سيادته موجهًا حواره إلى الطلاب قائلا: أنتم أمل المستقبل، والإعلام أمامه تحدي كبير فى عصر تغيرت فيه سبل العمل الإعلامى التقليدى إلى الإعلام الرقمي، وأصبحت مسئولية الإعلام أكبر من ذى قبل فى مواجهة الغزوات الإعلامية المغرضة التى تستهدف مقدرات الوطن، وهنا يأتى دوركم الوطنى المهم لصون هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته وتحسين صورته فى الداخل والخارج بإعلام يدرك ما يحمله من أمانة، مضيفأ قائلا: أبنائى الطلاب إن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بكم وتعقد على ذلك آمالًا غير محدودة من منطلق إيمان الجامعة برسالة الإعلام السامية وأهميتها الوطنية الراقية فى التنوير والتوجيه والارتقاء بالمجتمع فضلا عن كونها نبض المجتمع التى تعرض أفكاره السائدة بصورة إبداعية، مشيرًا إلى أن المشاريع الطلابية تقدم أفكارًا جديدة تعكس آمال الشباب وأحلامهم وطموحاتهم ورؤيتهم لواقع مجتمعهم وقضاياه، مختتمًا أن الإعلام المسئول رسالة سامية تحمى وتصون مقدرات الوطن.



وقد أعربت الأستاذة الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب فى كلمتها إلى طلاب القسم عن سعادتها بوجودها بينهم، ووجهت الشكر إلى كل القائمين على قسم الإعلام مضيفة أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل بالقسم بجمبع شعبه، ورحبت بالسادة الضيوف الحضور مؤكدة على أن حضور كوكبة من المناقشين يثري فكر الشباب بالعديد من الإبداعات ويسهم في منحهم خبرات جديدة، بما يملكونه من فكر وعلم ومعرفة.



وأكدت الأستاذة الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام على أن فرصة الطلاب كبيرة بوجود مجموعة من المناقشين الذين يفتحون لهم أبواب خبراتهم بعلم لاينضب ويضيئون لهم الطريق بما يملكونه من علم وفكر يُعد إضافة للطلاب تمنحهم القدرة على مواصلة الطريق بثبات واقتدار.



وقد ناقش طلاب شعبة الصحافة (٥) مجلات متميزة وكانت البداية مع مشروع مجلة " انفلونسر " وتهدف فكرة المجلة إلى البحث عن المؤثرين الفعليين في المجتمع في ظل تضارب المفاهيم عن الشخص المؤثر، وقد عمل فريق عمل المجلة على إظهار الشخصيات التي يجب أن تلقي الصحافة الضوء عليها لتضعها في أولويات اهتمامات القارئ، فكل مكان في مصر به أحد المؤثرين أصحاب الإنجاز، وكل منهم هو "إنفلونسر" مؤثر فعلي، ويشرف على المشروع د محمد فتحي.



كما ناقش الطلاب مجلة " فينومين" وهى مجلة عامة تتناول الظواهر ذات التأثيرات العميقة فى المجتمع (التريندات) وظهرت المجلة في ثمانية أبواب وهى ميلونج، وسياسة في سياسة، وباب الصحة "نص كبسولة"، وباب الاقتصاد "وول ستريت"، وباب الرياضة "سبورتينا"، وباب المرأة "غانية"، وباب الفن "سوبر ستار"، وملف العدد "جيم اوفر"، تحت إشراف د. نجوى ابراهيم.



وكذا قدم الطلاب مشروع " القلم والقرطاس" وهى مجلة متخصصة اهتمت بقضايا التعليم فى مراحله المختلفة،وتم تقسيم المجلة إلى ستة أبواب وهي:" سنة أولى" لمرحلة رياض الأطفال، و"جرس الحصة" من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي، و"جامعتنا" باب لمرحلة التعليم الجامعي،و باب "استدعاء" الذي يناقش القضايا المهمة والساخنة في مجال التعليم، و"مستقبلنا" الذي يتحدث عن كل ماهو جديد في مجال التعليم، والباب الأخير هو "الفسحة"، تحت إشراف د. يسرا أسامة.



وقدم الطلاب أيضا مشروع مجلة " حاجة حلوة" التى تنتمى إلى الصحافة الإيجابية وتعد الأولى من نوعها فى إفريقيا والشرق الأوسط حيث تتبع منهج الصحافة البناءة، وتم تقسيمها الي ٧ أقسام وتطرح جميع الموضوعات وتجيب على سؤال ما هو الحل؟ فطرح الحلول والموضوعات بوجهة نظر إيجابية هو تخصص التزمته مجلة حاجة حلوة باعتباره توجهًا مهمًا وجديدًا فى مجال الصحافة، تحت إشراف د ولاء الشملول.



وقدم الطلاب مشروع مجلة "فوكس" وهى مجلة عامة تتناول موضوعات اجتماعية وثقافية ورياضية متنوعة، وتستهدف الجمهور العام دون تحديد فئة معينة باستخدام اللغة السهلة البسيطة، مع الصور التي تجعل القارئ متشوقًا إلى الحوار، وتتميز بتنوع الفنون الصحفية فيها من أحاديث صحفية، ومقالات، وتحقيقات وغيرها من الفنون التحريرية، تحت إشراف د عمرو حسن.



وفي ختام المناقشات قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة إلى الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، كما تم اهداؤه درع قسم الإعلام تقديرًا لسيادته.



