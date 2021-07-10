أكثر من 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت وزاة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء إلى 648702 حالة.

‌‎ورصدت الصحة الإمارتية، وفاة 7 أشخاص وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1860 حالة.

‌‎وأكدت الصحة الإماراتية، تماثل 1468 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 626800 حالة.

وكانت الوزارة حثت أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.