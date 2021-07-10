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بالفيديو..شركة"دانا" تستعرض جرأة مي مسحال السينمائية في ذكرى وفاتها الأولى

السبت 10/يوليو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تميّزت بجرأتها، وأشاد بخبرتها السينمائية كل النجوم – المنتجة مي مسحال – وفي ذكرى وفاتها الأولى تستعرض شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف جرأتها السينمائية في اختيار الممثلين، والمبدأ الذي تتبعه دائمًا وهو اكتشاف الشباب الصغار ومنحهم فرصة البطولة.

وقد اشتهرت المنتجة مي مسحال بعد تأسيسها لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي في مطلع التسعينات بخوض منافسات سينمائية من خلال المشاركة في مهرجانات كبيرة، حيث أطلقت فيلم ليه يا بنفسج كأولى إنتاجاتها، وليُصنّف ضمن أفضل 100 فيلم مصري في تاريخ السينما المصرية، ويحصد على العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم في مهرجان السينما العربية بباريس.

كما منحت مي مسحال العديد من النجوم أدوارًا بطولية في أولى تجاربهم السينمائية، مثل النجم هاني رمزي، والذي شارك معها في أولى بطولاته من خلال فيلم فرقة بنات وبس، لتكرر معه التجربة في فيلم غبي منه فيه والذي يعتبر أحد إيقونات الكوميديا في الآونة الأخيرة، كما مهّدت الطريق للنجم أحمد السقا بمنحه مساحة أكبر في فيلم هارمونيكا، والذي فتح له باب المشاركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية، وأيضًا قدمت مع النجمة نيللي كريم فيلم سحر العيون والذي يعتبر أول ظهور سينمائي لها، ثم كررت معها التعاون في فيلمي فتح عينيك وآخر الدنيا، وغيرهم من النجوم الكبار أمثال مصطفى شعبان، رامز جلال، ريهام عبد الغفور، والذي يُثبت مقولتها "كل مجال أطلّع حد جديد .. هيحصل".

وبعد توّلي راني مسحال – نجل المنتجة مي مسحال - إدارة الشركة، تسعى دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي إلى استكمال التاريخ الذي كتبته مؤسستها، والعودة مرة أخرى إلى الساحة السينمائية من خلال فيلمي 30 مارس وتماسيح النيل، والمقرر عرضهما قريبًا.

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