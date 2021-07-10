إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم



شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة الفيوم، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات فى المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية.



وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات



حيث قامت إلادارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة واحد قيراط بحوض متولى شعبان عزبة يسن، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالهادي حماية الأراضي بالمديرية والمهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي والمهندس خلف عويس مدير الجمعية الزراعية بناحية ابو السعود والاستاذ محمود رمضان رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العدو والاستاذ احمد عيد القسم الهندسي بالوحدة



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتعاون مع مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور المركز بإزالة حالة تعدى بناحية الجيلانى عبارة عن شروع بعمل هنجر حديدى على مساحه ٣٠٠م بزمام ناحية الجيلانى رفع وإزالة أعمدة حديدية وقواعد خرسانية معدة للشروع ببناء جمالون بالحديد الكمر والصاج علي الأراضي الزراعية بناحية الجيلاني التابعة للوحدة المحلية بابوكساه ومصادرة مواد البناء من اسمنت ورمال وإلزام المخالف برفع الأنقاض وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وإزالة أخرى حالة تعدى زمام الوحدة المحلية بسنرو القبلية بإزالة فورية لبناء مخالف في المهد عبارة عن سور مخالف لترخيص بارتفاع ٣ أمتار وطول ١٢ متر متعديا علي ممر خاص وتمت الإزالة كليا حتي سطح الأرض وذلك بحضور المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية بالإدارة الزراعية والأستاذ محمد موسي نائب رئيس المركز والأستاذ شعبان عمر سكرتير عام المركز ورئيس الوحدة ورئيس قسم الاشغالات ومسئول التعديات ومسئولي الجمعية الزراعية المهندس ابراهيم مدير الجمعية والاستاذ فنى الوحدة وقوة أمنية بقيادة الرائد محمد عادل، من مركز شرطة ابشواي وتمت الإزالة حتى سطح الارض وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية لابلاغ فى حالة إعادة البناء مرة أخرى بالإضافة إلى وقف أعمال بناء مخالف بمدينة ابشواي عبارة عن أعمال صب.

