محافظ الجيزة ينعى جيهان السادات.. ويشيد بقرار الرئيس السيسي

ينعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات والتي وافتها المنية أمس الجمعة، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.



وأشاد المحافظ باللفتة الرائعة والنموذج الذي قدّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمثال يُحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان لكل جميل حيث منح الرئيس بقرار جمهوري جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

