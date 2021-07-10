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محافظ الجيزة ينعى جيهان السادات.. ويشيد بقرار الرئيس السيسي
السبت 10/يوليو/2021 - 03:49 م
إسماعيل منطاوي
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ينعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات والتي وافتها المنية أمس الجمعة، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.
وأشاد المحافظ باللفتة الرائعة والنموذج الذي قدّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمثال يُحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان لكل جميل حيث منح الرئيس بقرار جمهوري جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
وأشاد المحافظ باللفتة الرائعة والنموذج الذي قدّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمثال يُحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان لكل جميل حيث منح الرئيس بقرار جمهوري جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
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