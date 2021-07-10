ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاصة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.









كما حقق النادي الأهلي الفوز الجولة الماضية على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد على ستاد بتروسبورت.





ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :-





1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 48 نقطة

3- المصري 43 نقطة

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة

5- سموحة 40 نقطة

6- إنبي 38 نقطة

7- طلائع الجيش 37 نقطة

8- بيراميدز 37 نقطة

9- مصر المقاصة 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- الإسماعيلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 25 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الانتاج الحربي 19 نقطة



