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الكشف عن معلقي مباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

السبت 10/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يترقب عشاق كرة القدم على مستوى العالم مباراة المتعة والإثارة بين المنتخب البرازيلي ضد نظيره الأرجنتيني، في موقعة لا تتكرر كثيراً، في المباراة النهائية لمسابقة كوبا أمريكا.


ووصل المستضيف للبطولة المنتخب البرازيلي، إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب بيرو في نصف نهائي البطولة بنتيجة بهدف دون رد ،كما تأهل منتخب الأرجنتين للدور ذاته بعد إقصائه للمنتخب الكولومبي بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة بهدف لمثله.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بحلول الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، على ستاد الماراكانا الشهير.


جدير بالذكر أنه تم تعيين المعلق التونسي“رؤوف خليف” ليتولى مهمة التعليق والآداء الصوتي على أحداث المباراة، والتي ستنقل عبر شبكة قنواتsport .. بين سبورت على قناة beIN Sports Max 6.

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