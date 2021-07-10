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أفغانستان تعلن مقتل 4 من الشرطة في اشتباكات مع طالبان جنوب البلاد

السبت 10/يوليو/2021 - 03:58 م
طالبان
طالبان
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 4 عناصر من الشرطة وإصابة اثنين أخرين فى اشتباكات مسلحة مع مسلحي حركة طالبان الإرهابية بولاية هلمند جنوب البلاد.

 

وأفادت مصادر أمنية، بمقتل 4 من ضباط الشرطة، وإصابة اثنين آخرين إثر اشتباك مع مسلحى طالبان فى ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

 

وأشارت قناة "1 تى فى نيوز"، إلى أن الاشتباك وقع في مدينة لشكر كاه عاصمة الولاية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "طالبان" أعلنت أنها تمكنت من توسيع سيطرتها، وزادت من نفوذها على الأرض فى أفغانستان، وسيطرت على عدد من المعابر الحدودية مع دول الجوار، مثل إيران وطاجيكستان.

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قتلي طالبان أفغانستات

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