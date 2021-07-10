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تعيين 23 رئيسا للوحدات القروية و 15 نائبا بالمنيا

السبت 10/يوليو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم حركة تغييرات واسعة لعدد من قيادات المحليات، تعد هي الأكبر من نوعها، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.

قال محافظ المنيا، ان حركة المحليات شملت تعيين نواب رؤساء مجالس المراكز والمدن، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حيث تم تعيين 23 قيادة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، وكذلك تعيين 15 نائبا للمراكز والمدن.

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين.

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