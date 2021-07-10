تعيين 23 رئيسا للوحدات القروية و 15 نائبا بالمنيا

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تعيين 23 رئيسا للوحدات القروية و 15 نائبا بالمنيا
السبت 10/يوليو/2021 - 04:06 م
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم حركة تغييرات واسعة لعدد من قيادات المحليات، تعد هي الأكبر من نوعها، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
قال محافظ المنيا، ان حركة المحليات شملت تعيين نواب رؤساء مجالس المراكز والمدن، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حيث تم تعيين 23 قيادة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، وكذلك تعيين 15 نائبا للمراكز والمدن.
وشدد المحافظ، على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين.
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