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قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد

السبت 10/يوليو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن قرب تشغيل وافتتاح الميناء البرى الجديد بحى الضواحى، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال إنشاء الميناء البرى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بالميناء البري الجديد بحي الضواحي لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروع، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركات الهندسية للمشروع.

وخلال تفقده ؛ أشاد" محافظ بورسعيد " بتنفيذ مشروع الميناء البرى الجديد، لافتا أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحى باعتباره سيصبح واجهة بورسعيد أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، كما يحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأشار "المحافظ " أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد،و سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

كما حرص "محافظ بورسعيد " خلال جولته على تفقد الحديقة الدولية بحى الضواحى، والتى سيتم افتتاحها قريبا عند بدء تشغيل الميناء البرى الجديد، وذلك تحقيقآ للمظهر الحضارى والجمالى لبورسعيد أمام زائريها تماشيآ مع التطور التنموى بمحافظة بورسعيد على كافة الأصعدة.
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد
قريبا افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية ببورسعيد

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