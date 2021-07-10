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تبدأ 25 يوليو.. مواعيد تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر

السبت 10/يوليو/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يوم الأحد 25 يوليو الحالي، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي،.

ومن المقر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الإثنين 20 سبتمبر المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021، وحتى يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

ويتم تسليم الوحدات على النحو التالي:

- تسليم وحدات العمارات أرقام 127، 128، 102، يوم الأحد 25 يوليو 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 129، 123، 124، يوم الإثنين 26 يوليو 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 122، 111، 45، يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

- تم تخصيص يوم الأحد 12 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 158، 159، 23، يوم الأحد 1 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 112، 110، 37، يوم الإثنين 2 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 157، 119، 103، يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

- تم تخصيص يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 148، 140، 167، يوم الأحد 8 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 113، 117، 168، يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 88، 43، 169، يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021.

- تم تخصيص يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 130، 143، 120، يوم الأحد 16 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 89، 125، 121، يوم الإثنين 17 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 204، 144، 166، يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2021.

- تم تخصيص يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 108، 118، 146، يوم الإثنين 23 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

- تم تخصيص يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 141، 145، 40، يوم الإثنين 30 أغسطس 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021.

- تم تخصيص يوم الأحد 19 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 47، 30، 36، يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 35، 44، 34، يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

- تسليم وحدات العمارات أرقام 33، 107، 29، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

- تم تخصيص يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السابع.

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