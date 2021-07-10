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الزمالك يخوض وديتين في معسكره بالإسكندرية استعدادا لغزل المحلة
السبت 10/يوليو/2021 - 04:13 م
محمد زكي
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كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خوض مباراتين وديتين يومي 26 و29 يوليو الجاري في إطار استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأكد المدير الإداري للفريق أن الفترة الحالية تشهد الاتفاق على طرفي المباراتين خاصة وأن الفريق سيخوض المباراتين بالإسكندرية خلال معسكره المغلق المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما بعد تأجيل لقاء المحلة.
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